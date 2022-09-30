Несмотря на практически полное окружение Красного Лимана, российские ВС все же удерживают контроль над городом. Портал «Военное дело» сообщил, что удалось выйти на связь с гарнизоном союзных сил, который продолжает обороняться.

Киев бросил все свои силы на Дробышево и Ямполь, а также не трассу Лиман-Сватово, являющуюся своеобразной «дорогой жизни». Именно она дает возможность перебрасывать дополнительные силы, а также пополнять запасы, но сейчас эта транспортная артерия постоянно находится под вражеским огнем.

Несмотря на непрекращающиеся атаки боевиков, российские ВС, Народная милиция и добровольческие отряды продолжают держать оборону. Они отражают один удар за другим, героически сражаясь за стратегически важный населенный пункт.