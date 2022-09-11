ВСУ артиллерийскими ударами по освобожденным Россией территориям спровоцировали крупный пожар в заповедной зоне на Кинбурнской косе. Экстренные службы Херсонской области сообщают об уничтожении как минимум 11 гектаров леса.

При этом организовать тушение пожаров нет никакой возможности. Киев постоянно отправляет на границу Николаевской и Херсонской областей диверсионные группы, которые минируют дороги. На минах взрываются в основном гражданские автомобили, но это интересует ВСУ меньше всего. Пожарным автомобилям из-за этого добраться до заповедника просто невозможно.

Самый серьезный обстрел заповедника произошел 30 июля. Тогда ВСУ использовали зажигательные боеприпасы, из-за чего лес сильно загорелся. Ликвидировать пожар с огромным трудом удалось местным жителям. Но после минирования с тушением пожаров возникли проблемы.