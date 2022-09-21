О необычной сдаче в плен у себя в телеграм-канале рассказал командир бригады “Восток” ВС Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский. История наглядно демонстрирует, как командиры ВСУ относятся к своим подчинённым.

Под Херсоном бойцы из ДНР наткнулись на танк неприятеля. Технику уже собирались уничтожить, как вдруг она стала вести себя необычно: ствол танка его экипаж поднял вверх, а башня начала вращаться. Таким образом находившиеся внутри военные сообщали о готовности сдаться.

Подойдя вплотную к бронированной технике донецкие военные увидели, что люки на танке заварены – перед бойцами был самый настоящий танк-камикадзе. Экипаж замуровали внутри боевой машины без возможности выбраться наружу, а после отправили умирать.

Других подробностей в сообщении Ходаковского не приводится.

О том, что командиры ВСУ с пренебрежением относятся к рядовому составу ранее сообщали и перешедшие на сторону России военнослужащие украинской армии. В частности, сообщалось о том, что бойцы ВСУ под воздействием алкоголя и наркотиков расстреливают своих сослуживцев без каких-либо причин.