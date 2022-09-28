Одними из главных целей действующего киевского режима являются захват Крыма и «превентивный» ядерный удар по территории РФ, заявил главком ВСУ Валерий Залужный. О его статье в украинских СМИ рассказал портал «Интересная Россия».

Залужный вполне открыто заявил, что первым делом при участии США ВСУ собираются создать 20 новых бригад для атаки на Крым. По неизвестным причинам главком уверен, что у Киева получится захватить полуостров, хотя он не может справиться даже с Красным Лиманом, защищаемым минимальными силами.

Далее Залужный развивает свои фантазии, сообщая, что после Крыма необходимо выклянчить у США дальнобойные системы, которые позволят обстреливать российскую территорию. Наконец, на последнем этапе вошедший в азарт главком намеревается ударить по РФ ядерным оружием.

Отметим, что все эти «планы» базируются на том, что США и НАТО решаться все же вступить в прямое противостояние с Россией и предоставят Киева как дальнобойные системы, так и ядерное оружие. При этом Залужный упускает из виду одну деталь – ответный ядерный удар будет наноситься по Соединенным Штатам и Великобритании. А они вряд ли готовы ради фантазий Залужного подставляться под такую атаку.