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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала исследование, которое провели в социальной сети «Твиттер» австралийские эксперты из университета Аделаиды. Она обратила внимание на тот факт, что именно пророссийские аккаунты стали самыми влиятельными.

Она отметила, что именно эти аккаунты, которые регулярно ведут живые люди, а не боты, получили наибольшую популярность. Их публикации распространялись на разные сегменты сети, в том числе и на проукраинский. Причем охват оказался до 90 процентов большим, чем реакции на создаваемые ботами с Украины или киевской «информационной армией» высказывания.

При этом исследователи, которые проводили анализ пяти миллионов публикаций о событиях на Украине, совсем забыли, что «Твиттер» давно превратился в социальную сеть с недобросовестной конкуренцией. Он удаляет «неправильные» мнения, блокирует пользователей, которые транслируют не подходящую точку зрения, использует непрозрачные алгоритмы.

Для Киева же были созданы практически идеальные условия для распространения откровенных фейков и пропаганды, но даже это не помогло ботам и ЦИПсО.

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