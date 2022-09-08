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Образованная США и НАТО Контактная группа по обороне Украины 8 сентября в пятый раз встретилась на немецкой авиабазе Рамштайн. Именно в преддверии этой встречи Киев начал наступление в Харьковской области, пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала, что украинское руководство должно как-то доказывать боеспособность своей армии, чтобы в очередной раз выпросить у Запада побольше оружия. Именно поэтому оно абсолютно не жалеет своих солдат, бросая их в бой фактически на верную гибель.

«Все это рассчитано на то, чтобы убедить участников этой сходки в необходимости дальнейшего наращивания военных поставок, прежде всего — современных наступательных вооружений, с помощью которых в Киеве надеются, как они говорят, одержать победу на поле боя и вернуть утраченные территории», – сообщила Захарова.

Напомним, что Соединенные Штаты на встрече Контактной группы намереваются сообщить о поставках дополнительной партии боеприпасов к РСЗО HIMARS на Украину. Глава Пентагона Ллойд Остин также заявил, что новый пакет военной помощи уже готовится к передаче Киеву.

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