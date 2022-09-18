Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись боевой работы 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, показавшего настоящий мастер-класс использования квадрокоптеров Mavic.

Столкнувшись с подразделением ВСУ бойцы задействовали два таких дрона, причем ухитрились с их помощью не только заставить противника прятаться под землей, но и уничтожили его.

Сперва они запустили первый Mavic, который моментально привлек внимание боевиков. Они открыли по нему огонь, увлеклись стрельбой и уже не замечали ничего вокруг. В это время второй беспилотник спокойно подошел на близкое расстояние к врагу и сбросил взрывные устройства прямо на трубу, в котором прятались боевики.