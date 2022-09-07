«Аргументы и факты» рассказали об эстонском роботе THeMIS, а также о том, почему эксперты из Центра анализа стратегий предлагают за его «поимку» на Украину 1 миллион рублей.

Первый такой робот поступил в распоряжение Киева в августе текущего года. Это универсальная платформа, которая способна доставлять на поле боя боеприпасы, вывозить на обратном пути раненых бойцов. Кроме того, она предназначена для разминирования территорий и обезвреживания мин. В случае необходимости можно превратить THeMIS в самоходный 81-мм миномет для огневой поддержки.

Зачем этот робот российским специалистам, которые уже разработали несколько таких систем, неплохо показавших себя на учениях? Дело в том, что разработка наземных беспилотных систем в мире только сейчас активизируется. Поэтому изучение технологий, используемых другими странами, позволит всегда опережать их на шаг или даже на два, разрабатывать эффективные средства противодействия роботам и существенно улучшать собственные такие устройства.