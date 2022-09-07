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Повышенная активность ВСУ, их попытки одновременно контратаковать на территории Херсонской и Харьковской областей напрямую связаны с очередной встречей западных высокопоставленных чиновников на немецкой авиабазе Рамштайн. Именно там США и Европа неоднократно координировали свои действия по поставкам оружия на Украину.

Сейчас Киеву важно продемонстрировать Североатлантическому альянсу хоть какую-то победу, уверен военный эксперт Юрий Подоляка. Наступила осень и страны Европы начали явственно ощущать на себе последствия санкционных мер, которые они сами ввели против России. Все чаще в ЕС проводятся митинги недовольных экономическим кризисом граждан, а власти начинают уставать от Украины и задумываться о прекращении ее военной поддержки.

Именно поэтому от ВСУ сейчас требуется показать успешные действия хотя бы на одном из направлений. Поэтому несмотря на многочисленные потери живой силы и техники они привлекают все новый и новый резерв, бросая его в заведомо проигрышный бой.

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