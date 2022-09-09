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Южно-Африканская республика проводит политику, которая исходит из её собственных интересов, а не из внешнего давления. В этой связи ЮАР не собирается поддерживать санкции, которые Запад ввёл против России. Об этом заявил представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела в интервью “Известиям”.

По словам дипломата, у Претории нет желания вводить какие-либо экономические ограничения против Москвы.

Между тем в российском посольстве в ЮАР заявили, что некоторые южно-африканские компании всё же отказались от сотрудничества с российскими партнёрами. Как раз из-за санкций западных стран. Это создаёт “определённые трудности”. Однако на уровне государства, как подчеркнули в дипмиссии, о поддержке западных санкций речи действительно не идёт.

Экономические ограничения страны Запада стали вводить в отношении России после начала специальной военной операции в Донбассе. Санкции коснулись банковской сферы, международной торговли, имущества состоятельных россиян за рубежом и так далее.

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