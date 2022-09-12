В Японии появилось приложение MeowTalk, с помощью которого можно переводить с кошачьего на человеческий. Такой необычный переводчик поможет хозяевам лучше узнать своих домашних питомцев.

Разработчики приложения говорят о том, что у каждого кота есть собственный словарный запас, который животное использует при общении со своим хозяином. Это может быть не язык, а просто мяуканье, которое можно расшифровать при помощи машинного обучения. Разработчики отмечают, что самыми распространенными фразами у котов являются: “Покорми меня”, “Я люблю тебя”, “Оставь меня в покое”. Приложение поможет своевременно узнать об ухудшении состояния здоровья кошки, чтобы показать ее врачу как можно быстрее.

Приложение пользуется успехом. Его сказали и установили уже 17 миллионов пользователей. Эксперты издания The Guardian убеждены, что новинка уже облегчила жизнь десяткам питомцев.