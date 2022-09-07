После частной вечеринки, на которой премьер-министр Финляндии Санна Марин «танцевала, пела и веселилась», у нее начались серьезные сложности в политической карьере. Подавляющее большинство граждан страны негативно отнеслись к видео с главой правительства. Особое их внимание привлек белый порошок, который заметили на одном из столов.

Сперва Марин пришлось сдать тест на наркотики, однако этим делом не закончилось. Практически сразу в Сети появились компрометирующие фото с обнаженными женщинами в резиденции премьера, за что ей также пришлось приносить извинения.

«Речь идет о личных видео, снятых в частных помещениях. Я провела вечер со своими друзьями. Лично я не употребляла наркотиков — ничего, кроме алкоголя. Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди, которые живут обычной жизнью», – заявила сама Санна Марин, комментируя скандал вокруг ее участия в частной вечеринке.

Она отвергла употребление наркотиков, которое ей приписали многие пользователи Сети, сдала тест, который подтвердил ее слова, а также принесла извинения за обе вечеринки, которые спровоцировали крупный скандал. Однако ряд экспертов считают, что глава правительства все же должна быть примером для подражания и поэтому поведение Марин нельзя назвать достойным столь высокой должности.