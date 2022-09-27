ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Запорожскую и Херсонскую области не будет распространяться договорённость между США и Украиной не атаковать российскую территорию с помощью американского вооружения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей властей США, – сообщает ТАСС.

На указанных территориях в настоящее время проводятся референдумы о вхождении этих административных единиц в состав России на правах субъектов. США уже заявили, что референдумы незаконны, и признавать их итоги Белый дом не намерен. Власти Соединённых Штатов назвали волеизъявление народа на освобождённых территориях “попыткой аннексии” со стороны России.

Страны Запада, в том числе и США, усилили поставки своих вооружений на Украину после старта специальной военной операции России в Донбассе. При этом Вашингтон требует от Киева, чтобы американским оружием не наносились удары по объектам на территории РФ. В частности, обстрел приграничных территорий ВСУ могут вести из американских систем залпового огня HIMARS – на Украину США поставляют снаряды, способные поражать цели на расстоянии до 70-80 километров.

Вам может понравиться

Идеальный полигон: Как США испытывают на Украине экспериментальные виды вооружений

Запад превратил Украину в полигон, на которой испытываются новые виды вооружений, а также тестируются современные тактические решения и технологии, пишет издание РИА Новости. Ирак и Афганистан, в которых США и

ВСУ бросили в атаку две бронегруппы, стремясь окружить Красный Лиман

Неудачи в районе Красного Лимана не останавливают националистические формирования ВСУ. Они продолжают атаковать, невзирая на колоссальные потери в результате каждого из боев. Вечером в воскресенье в атаку было брошено две

РИА Новости рассказало о сбое в планах Пентагона по завоеванию России

Пентагон продолжает строить планы по ослаблению России, однако уже на первом этапе он столкнулся с серьезной проблемой. Специальная военная операция ВС РФ на Украине продемонстрировала важность наличия хорошо развитых Сухопутных