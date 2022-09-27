На Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Запорожскую и Херсонскую области не будет распространяться договорённость между США и Украиной не атаковать российскую территорию с помощью американского вооружения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей властей США, – сообщает ТАСС.

На указанных территориях в настоящее время проводятся референдумы о вхождении этих административных единиц в состав России на правах субъектов. США уже заявили, что референдумы незаконны, и признавать их итоги Белый дом не намерен. Власти Соединённых Штатов назвали волеизъявление народа на освобождённых территориях “попыткой аннексии” со стороны России.

Страны Запада, в том числе и США, усилили поставки своих вооружений на Украину после старта специальной военной операции России в Донбассе. При этом Вашингтон требует от Киева, чтобы американским оружием не наносились удары по объектам на территории РФ. В частности, обстрел приграничных территорий ВСУ могут вести из американских систем залпового огня HIMARS – на Украину США поставляют снаряды, способные поражать цели на расстоянии до 70-80 километров.