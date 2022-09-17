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Киев сумел добиться локальных успехов в Харьковской области, однако многочисленным экспертам не стоит недооценивать Россию. Она имеет в своем распоряжении огромное количество боевой техники, боеприпасов и вооружений, которые позволяют продолжать специальную военную операцию, написало американское издание The Washington Post.

В настоящий момент обе стороны конфликта намерены заняться усилением своих позиций. С наступлением зимы с логистикой могут то и дело возникать проблемы, поэтому и Москва, и Киев пытаются решить их заранее.

Журналисты предполагают, что зимний период использует российский лидер Владимир Путин. Он вполне может провести серьезную перестройку в армии и весной начать новое полномасштабное наступление. Поэтому предсказать, когда завершится СВО, невозможно, но точно можно говорить, что она затянется на долгие месяцы.

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