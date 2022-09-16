В Карибском море исследователи из национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) засняли причудливую «живую каплю» голубого цвета. Загадочное существо напоминает губку или мягкий коралл, но ученые отмечают, что такой вид ранее нигде и никогда не встречался.

Они также поясняют, что даже при наличии фото идентифицировать животное практически невозможно, так как качество снимков не очень хорошее. Вполне вероятно, сделать это можно будет позже, когда исследователям удастся раздобыть образец причудливой «капли» или хотя бы сделать более качественную фотографию.

Они описали животное как подобие «голубой капли» с множеством бугорков на поверхности. Оно способно прятаться в песок на дне Карибского моря, а также изменять форму. Никаких щупалец или конечностей у загадочного существа обнаружено не было.