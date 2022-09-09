Президент Украины Зеленский под завязку забил госпитали ранеными боевиками ВСУ в Харькове, Одессе и Николаеве, сообщает портал «Свободная пресса» со ссылкой на американский таблоид The Washington Post.

Источник сообщил, что после неудачного контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении, некоторые очаги которого все еще дымятся, Киев предпринял атаку на Изюм в Харьковской области. Некоторых локальных успехов ему удалось достичь, воспользовавшись эффектом неожиданности, однако они не продлятся долго.

ВС РФ все более уверенно действуют на Украине, а с наступлением осени они смогут гораздо эффективнее уничтожать националистические формирования, которые все лето прятались по лесам. Кроме того, в распоряжении России имеются собственные вооружение и техника, а Зеленскому, который ежедневно рапортует об «успехах», приходится клянчить все это у Североатлантического альянса.

Кроме того, приближающаяся зима пугает Европу, в ряде стран которой проходят акции протеста. Так, в Праге очередной митинг состоялся под девизом ««Всего наилучшего для Украины и два свитера для нас», что указывает на растущий страх европейцев перед грядущей холодной зимой.