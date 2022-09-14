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Киев не оставляет попыток установить контроль над Красным Лиманом. ВСУ получили подкрепление, перегруппировали силы и в очередной раз пошли в наступление на город, рассказал военный корреспондент Семен Пегов.

В своем телеграм-канале WarGonzo он напомнил, что сейчас Красный Лиман защищают подразделения Народной милиции ДНР и отряд казаков «Кубань». Им пока удается сдерживать силы противника за счет интенсивного использования артиллерийских орудий.

В настоящий момент, по словам Пегова, ситуацию сложно назвать критической. Но если ВСУ усилят натиск до подхода помощи, они будут иметь пусть минимальные, но все же шансы на успех.

Напомним, что захват Красного Лимана позволит Киеву усложнить российским войскам задачу освобождения Краматорска и Славянска. Именно поэтому для ВСУ город является стратегически важным населенным пунктом, что вынуждает их продолжать попытки наступления, несмотря на неудачи.

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