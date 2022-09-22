ВСУ могут планировать наступление на Донецк, чтобы сорвать планы проведения референдума о присоединении ДНР к России, рассказал телеграм-канал WarGonzo.

Военный корреспондент Семен Пегов пояснил, что на участке Красногоровка – Старомихайловка под Донецком украинские боевики снимают минные поля. Кроме того, над Петровским районом столицы ДНР активизировались беспилотные аппараты, которые могут проводить разведку, оценивать возможности Народной милиции для обороны города.

По мнению военкора, это вполне может быть попытка Киева отвлечь внимание от другого направления, на котором готовится основной удар. Однако в преддверии референдума, начинающегося уже через день, вполне можно ожидать наступления националистических формирований на столицу ДНР,