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По направлению к Красному Лиману в ДНР движется целая колонна украинской боевой техники. Военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что противник проложил гать через реку в районе Старого Каравана и стремительно продвигается к стратегически важному населенному пункту.

Одновременно с переброской бронетехники националисты ведут непрерывные обстрелы Красного Лимана. Портал «Русская весна» со ссылкой на телеграм-канал WarGonzo отмечает, что информация получена от источников, находящихся непосредственно на месте событий.

Напомним, что Красный Лиман был освобожден группировкой ВС РФ «Отважные» еще несколько месяцев назад. Киев ранее не предпринимал попыток отбить этот город, однако сейчас президенту Украины Зеленскому важно показать Западу хоть какие-то победы, поэтому он бросает в бой все имеющиеся в его распоряжении силы.

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