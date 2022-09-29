В лесном массиве, который окружает Ямполь, украинские боевики готовятся к прорыву российской обороны в населенном пункте Торское близ Красного Лимана. Они рассчитывают на эффект неожиданности, однако союзные силы уже знают об их планах и готовы дать достойный отпор, рассказал военный корреспондент Семен Пегов.

В своем телеграм-канале WarGonzo он пояснил, что установление Киевом контроля над Торским позволит ему перерезать трассу Красный Лиман – Сватово. Именно по ней снабжаются союзные силы и добровольческие отряды, которые сейчас ценой неимоверных усилий защищают стратегически важный поселок Дробышево. Также по этой дороге идет снабжение войск в Красном Лимане.

ВСУ все еще рассчитывают взять город в клещи, но пока сделать этого не удается. Во время последней атаки на Торское российские ВС и Народная милиция отбросили врага, вынудив его вернуться на исходные позиции. Однако он не оставляет попыток окружить Лиман.