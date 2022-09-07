Украинские СМИ 7 сентября написали о «разгроме» двух подразделений Росгвардии, обороняющих Балаклею. Однако это очередной информационный вброс, так как ВСУ не входили в город и даже не сталкивались с отрядами СОБРа, пишет портал «Военное обозрение»,

Авторы публикации ссылаются на телеграм-канал WarGonzo, который рассказал о столкновениях под Балаклеей.

«Самара — все живы здоровы. У башкиров один — 300. Ранения. Ну не тяжёлые, осколочные в ногу. В общем, всё чётко. Насчёт остальных моментов. Не в курсе — разблокировали там, не разблокировали. В общем, парни все живы, здоровы», — отмечается в посте автора канала.

Кроме того, портал отмечает, что сейчас под Балаклеей уже идут позиционные бои, Киеву не удалось развить атаку из-за отсутствия соответствующих боевых систем. Сейчас националисты продолжают нести потери, но не теряют надежды повторить свою «внезапную» контратаку.