Полный провал с форсированием Северского Донца вынудил ВСУ бросить дополнительные силы на Красный Лиман. Сейчас на город движутся как минимум 1000 боевиков территориальной обороны и две танковые роты, рассказал телеграм-канал WarGonzo.

Военный корреспондент Семен Пегов также сообщил, что управление наступлением осуществляется британскими и польскими инструкторами, первые из которых отвечают за высокоточное вооружение, а вторые командуют подразделениями гаубиц M777.

Пегов также считает, что Киев вполне может направить к Лиману реактивные системы залпового огня HIMARS, что создаст серьезные проблемы с обороной города для ВС РФ. Но в настоящий момент ВСУ явно уступают и ведут бои только на подступах к городу.