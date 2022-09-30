30 сентября – решающий день в истории Красного Лимана, заявил военный корреспондент Семен Пегов. В своем телеграм-канале WarGonzo он написал, что уже в ночь на пятницу националистические формирования ВСУ начали беспрецедентное наступление на этот населенный пункт.

Киев стремится во что бы то ни стало захватить Красный Лиман именно 30 сентября – в день, на который анонсировано вхождение Донецкой Народной Республики в состав России.

Союзные силы отражают непрекращающиеся атаки боевиков ВСУ в Дробышево и Ямполе, в Ставках и Шандриголово, где противник пытается прорвать оборону, чтобы взять Красный Лиман в клещи. Пока ВС РФ и добровольческим отрядам удается справиться с этой задачей, однако националисты бросают в наступление слишком крупные силы.