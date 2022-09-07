Польская компания Huta Stalowa Wola завершила реализацию проекта колесной многоцелевой боевой машины Waran, разработку которой начала чешская Tatra. Этот бронеавтомобиль с колесной формулой 4 на 4 демонстрирует высокие эксплуатационные характеристики и, по словам экспертов из Польши, полностью удовлетворяет все современные потребности армии, передает “Военное обозрение”.

Одна из особенностей – это модульность техники, которая в случае необходимости дает возможность изменить эту формулу на 6 на 6 либо даже 8 на 8. Благодаря этому колесный броневик пройдет где угодно и сможет преодолеть полуметровые вертикальные препятствия и броды.

Максимальная скорость составляет 110 километров в час. В бак можно залить 250 литров дизтоплива, которого хватит, чтобы без дозаправки проехать до 650 км.

Внутреннее оснащение тоже впечатляет. Помимо цифровой системы наблюдения и разведывательного беспилотника, в комплектацию входят также автоматическое пожаротушение в кабине и моторном отсеке, кондиционер с фильтрацией поступающего воздуха. Всего бронеавтомобиль способен перевозить 8 человек личного состава.