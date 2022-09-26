Водяной пар, причиной которого стало извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай в самом начале года, может повлиять на потепление на планете, как считают ученые.

Такие огромные вулканы чаще всего наоборот способствуют охлаждению планеты, но не в этом случае. Слишком большая масса воды была направлена в атмосферу.

Специалисты пока что точно не могут определить, в каких пределах может быть потепление на планете, вызванное извержением этого вулкана. Однако, есть основания полагать, что последствия будут небольшими и кратковременными и особого вреда планете и человечеству не нанесут.

Как говорят ученые, водяной пар будет оставаться в верхних слоях атмосферы на протяжении некоторых лет, пока не уйдет в нижние слои атмосферы. Также есть основания думать, что такое количество воды может способствовать уменьшению озона в атмосфере.

Эксперты и специалисты не могут дать полную картину последствиям извержения, ведь впервые и сами с таким столкнулись.