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Запад слишком долго давил на Россию, не понимая, что она намерена идти до конца. До 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, страны НАТО пребывали в плену иллюзий и надеялись, что Москва поддастся этому давлению и пойдет на попятную. Однако этого не произошло.

Теперь с иллюзиями покончено. Глава государства в своем выступлении четко дал понять, что Россия готова применять все доступные ей средства поражения, чтобы защититься от давления Запада. Теперь НАТО придется хорошенько призадуматься, прежде чем продолжать поставлять вооружение на Украину, пишет издание «Взгляд».

Кроме того, РФ больше не намерена пытаться заключать мирное соглашение с Украиной, как делала это несколько раз в ходе спецоперации. Частичная мобилизация позволит Москве компенсировать превосходство противника в численности и выполнить все задачи СВО в полном объеме.

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