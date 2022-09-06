Несмотря на то, что украинские националисты несут значительные потери на херсонском направлении, ВСУ продолжает стягивать туда резервы. Издание “Взгляд” сообщает, что у союзных сил сейчас два варианта, каким образом можно разрушить планы Киева на Херсон.

Наиболее предпочтительный, по мнению журналистов, – перейти в наступление на другом участке фронта. Это заставит ВСУ перебрасывать свои войска на новые позиции, из-за чего на херсонском направлении атаки станут не такими интенсивными. Второй вариант – истощение резервов украинских националистов с помощью так называемых “огневых мешков”, которые союзные войска будут устраивать украинской армии.

Наступление на херсонском направлении Киев начал ещё на прошлой неделе. По данным российского Минобороны, атаки ВСУ успешно отбиваются, а украинские националисты уже потеряли несколько тысяч человек. А кроме этого несут потери в военной технике, которую на Украину поставляют страны Запада.