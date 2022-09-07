Несмотря на крупные потери в живой силе и технике, ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении, перебрасывая туда новые силы. Президент Украины Зеленский пошел ва-банк и не собирается отказываться от планов восстановить контроль над Херсоном, так как у него просто нет другого выхода. Если Киев сейчас сложит оружие, его просто не поймут на Западе.

Издание «Взгляд» приводит комментарии военных экспертов, которые видят всего два способа остановить контрнаступление ВСУ. Первый из них предполагает своеобразную «игру на истощение». ВС РФ в этом случае продолжат создавать огневые мешки, уничтожать крупные силы противника и со временем его резервы просто иссякнут.

Второй способ подразумевает начало крупной наступательной операции на другом направлении. В такой ситуации Киеву либо придется терять новые территории, либо перебрасывать часть сил туда. Это ослабит группировку войск на Николаево-Криворожском направлении и контратаки затихнут сами собой.