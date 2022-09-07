Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на крупные потери в живой силе и технике, ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении, перебрасывая туда новые силы. Президент Украины Зеленский пошел ва-банк и не собирается отказываться от планов восстановить контроль над Херсоном, так как у него просто нет другого выхода. Если Киев сейчас сложит оружие, его просто не поймут на Западе.

Издание «Взгляд» приводит комментарии военных экспертов, которые видят всего два способа остановить контрнаступление ВСУ. Первый из них предполагает своеобразную «игру на истощение». ВС РФ в этом случае продолжат создавать огневые мешки, уничтожать крупные силы противника и со временем его резервы просто иссякнут.

Второй способ подразумевает начало крупной наступательной операции на другом направлении. В такой ситуации Киеву либо придется терять новые территории, либо перебрасывать часть сил туда. Это ослабит группировку войск на Николаево-Криворожском направлении и контратаки затихнут сами собой.

Вам может понравиться

Зачем Россия открыла охоту за эстонским боевым роботом

«Аргументы и факты» рассказали об эстонском роботе THeMIS, а также о том, почему эксперты из Центра анализа стратегий предлагают за его «поимку» на Украину 1 миллион рублей. Первый такой робот

Военный эксперт Норин рассказал о серьезной опасности от украинских террористов

Кавказские террористы были «тренировкой на кошечках» в сравнении с украинскими националистическими формированиями. Последние не будут атаковать театры или школы, у них есть цели гораздо опаснее. Это атомные электростанции, ГЭС и

Российские военные продемонстрировали трофеи, которые им удалось добыть в ходе контрудара на Херсонщине

Российским военным часто удается получить большое количество трофейного оружия после боев с ВСУ. Нередко украинские боевики просто бросают западное вооружение и покидают свои позиции. Военные корреспонденты издания “Русская весна” опубликовали
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 сентября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 7 сентября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 7 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | Подольск: погода, 7 сентября – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C |