Эксперты издания «Взгляд» прокомментировали решение о частичной мобилизации, а также попытались спрогнозировать, как оно повлияет на ход специальной военной операции на Украине.

Главное преимущество данного решения заключается в том, что мобилизованные резервисты смогут контролировать ситуацию на территориях, которые уже освобождены. Это развяжет руки подразделениям, которые уже участвуют в СВО и позволит им идти в наступление, не оглядываясь на надежно защищенные тылы.

Именно поэтому можно предсказать активизацию наступательных действий на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях. Также не исключено, что ВС РФ будут освобождать новые территории.

Также эксперты отметили, что спецоперация ВС РФ на Украине может стать гораздо более интенсивной. Но пока об этом говорить рано, так как мобилизованные резервисты в обязательном порядке будут проходить переподготовку, после чего начнется формирование подразделений и занятия по боевому слаживанию. Мобилизации сейчас подлежат только те россияне, которые имеют востребованные военно-учетные специальности и опыт, однако подготовительные мероприятия все равно займут не меньше месяца.