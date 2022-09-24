Российские ВС впервые задействовали на Украине самолет Ту-214Р, предназначенный для воздушной разведки. Всего в авиапарке ВКС на данный момент имеется всего две таких воздушных машины, рассказал портал «Военное обозрение».

Самолет разрабатывался для обнаружения вражеских РЛС и командных пунктов, узлов связи, целого ряда других важных стратегических объектов противника. Также он моментально отправляет координаты найденных целей для артиллерийских и ракетных ударов по ним. Какие именно мишени Ту-214Р выискивал на Украине, пока не сообщается, но эксперты считают, что самолет применяется для создания базы данных по всем военным объектам врага для дальнейшего их уничтожения.

Одним из главных преимуществ самолета, созданного на основе пассажирского лайнера Ту-214, является дальность обнаружения целей. Она составляет до 400 километров, что гораздо больше, чем у самых современных беспилотных аппаратов и прочей разведывательной техники.