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Американское издание Wall Street Journal опубликовало жалобы украинского полковника Родиона Кулагина на использование Россией новых беспилотников. Они якобы все чаще наносят удары по позициям ВСУ, из-за чего те несут крупные потери.

Только за последние дни, по словам Кулагина, дроны-камикадзе повредили американскую гаубицу M777, четыре самоходные артиллерийские установки калибра 122 и 152 миллиметра, а также два бронетранспортера. Полковник сообщил журналистам, что украинская армия ожидает от США вооружения, которое поможет уничтожать такие БПЛА.

Напомним, что ранее украинские военные опубликовали фотографии обломков беспилотников-камикадзе «Герань-2». При этом они заявили, что барражирующие боеприпасы очень похожи на иранские Shahed-136. Официальные источники пока не подтверждали поставки в Россию дронов из Ирана.

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