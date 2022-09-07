Город Балаклея в Харьковской области практически полностью окружен боевиками ВСУ, первая линия обороны прорвана, рассказали эксперты портала Avia.Pro. Они отметили, что при этом ВС РФ и Народная милиция ДНР и ЛНР удерживают контроль над населенным пунктом.

Ранее эксперты поясняли, что Балаклея является одним из важнейших населенных пунктов для ВСУ. Отсюда националисты вполне могут двинуть на Изюм. Поэтому они пытаются штурмовать город.

Военные корреспонденты «Русская весна» рассказали, что в руках ВСУ оказался опорный пункт у села Вербовка, ВС РФ ушли в глубь города и заняли вторую линию обороны. Но в селом можно говорить о провали операции украинских боевиков, так как они около месяца готовили штурм и были уверены в своем успехе. Выяснилось, что российские войска были готовы к таким попыткам и их отражению.