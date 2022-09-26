Дронам-камикадзе «Герань-2» хватило всего нескольких дней, чтобы ввергнуть в панику командование ВСУ и заставить Соединенные Штаты раздумывать о том, на что еще способны эти иранские беспилотники в руках российских военных. Портал «Свободная пресса» рассказал, что копия БПЛА Shahed-136 устроила настоящий ад для украинской (по факту западной) техники. Но атакуют барражирующие боеприпасы не только боевые машины.

Так, в Одесской области они нанесли сокрушительные удары по штабам ВМС Украины и оперативного командования «Юг», разрушили часть здания областной администрации, уничтожили крупный склад с боеприпасами в поселке Затока.

Кроме того, дроны мелькнули и в Днепропетровской области, где уничтожили готовящуюся к отправке на фронт технику, и в Николаевской – в Очакове был потоплен портовый буксир.

Украинское командование не знает, что противопоставить иранским дронам, оно взывает к США за помощью, однако и Вашингтон пока не разобрался, что может стать эффективным оружием против «Герани».