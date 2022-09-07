В трофейной технике ВСУ, как западной, так и местного производства, часто попадаются “маячки” американского производства. Об этом у себя в телеграм-канале написал заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов. Он же опубликовал фотографии оборудования.

Небольшие приборы отправляют сигналы о местоположении техники на спутник, благодаря чему появляется возможность отследить её в онлайн-режиме. И это для союзных войск представляет опасность, – уверяет специалист. Из-за таких “маячков” может раскрываться местоположение подразделений и в дальнейшем соответствующая информация может использоваться для нанесения ударов.

Безсонов уточняет: как правило, “маячки” устанавливаются рядом с местом механика-водителя. В этой связи замминистра настоятельно рекомендует бойцам внимательно осматривать технику, особенно указанное место. По словам Безсонова, такие “маячки” – фактически штатное оборудование на всей технике, принадлежащей ВСУ.