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В Сети появляются подробности об атаке беспилотников «Герань-2» на Одессу, в результате которой были уничтожены военные объекты противника. Местные жители опубликовали видео, на котором зафиксирован полет дрона-камикадзе на небольшой высоте, а также хорошо слышны автоматные очереди.

Также на одной из записей можно увидеть момент поражения цели в порту Одессы. Дрон внезапно камнем падает на объект и взрывается, уничтожая свою мишень.

Выяснилось, что украинские военные действительно пытались сбить «Герань-2» из стрелкового оружия, но попасть по барражирующему боеприпасу не удалось. Один дрон сбила ПВО, но при этом он упал на автозаправке и взорвался.

Напомним, что «Герань-2» — это клон иранского беспилотника Shahed-136, который способен преодолевать расстояния в 2-3 тысячи километров. Удары по Одессе, как и по военным объектам в других городах, наносились с территории Крыма.

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