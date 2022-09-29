На фоне скорого признания освобождённых территорий частью России, украинская армия пытается взять в окружение российские войска возле города Красный Лиман. Об этом сообщает издание “Русская весна”. В той же публикации приводится карта боевых действий.

Уточняется, что неприятель сконцентрировал усилия для того, чтобы добиться военных побед на фронте после проведения в Херсонщине, Запорожье, а также в ДНР и ЛНР референдумов по присоединению к России. Однако особых успехов у ВСУ нет – прощупывая оборону по всем направлениям, украинская армия постоянно натыкается на ответный огонь.

Со своей стороны ВСУ также били по российским позициям артиллерией, а к вечеру начали прорыв фронта на участке Дробышево-Ставки.

“Идут ожесточённые бои”, – говорится в сообщении “Русской весны”.

Референдумы по вхождению ДНР, ЛНР, Донецкой и Луганской областей в состав России завершились в начале этой недели. Большинство проголосовавших заявили о желании присоединиться к Российской Федерации. Ожидается, что с российской стороны соответствующие документы будут подписаны в самое ближайшее время.