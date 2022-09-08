Ранним утром 8 сентября продолжилось наступление ВСУ под Балаклеей, в которое киевский режим бросил не менее пяти бригад. В настоящий момент националисты сумели выйти к окраинам города, а также захватить несколько населенных пунктов вокруг него, рассказал портал «Военное обозрение».

Если судить по публикуемым в Сети фотографиям украинских военных, то можно сделать вывод, что под их контролем находятся поселки Байрак и новая Гусаровка. С Балаклеей все гораздо сложнее, не сумел пройти дальше окраин, националисты направились к Шевченково и Волохову Яру. Это стратегически важные населенные пункты, которые находятся на автодорогах, ведущих из Харькова в Купянск и Изюм соответственно.

Российские ВС использовали ночное время для подтягивания резервов и перегруппировки сил. Поэтому четверг может оказаться решающим днем в наступательной операции Киева. Не исключено, что она закончится с тем же провальным результатом, что и контратака под Херсоном.