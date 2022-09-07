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После некого подобия артподготовки, продолжавшейся на протяжении нескольких дней, ВСУ все же решились на штурм Балаклеи. Кроме того, они попытались окружить российские подразделения в городе и даже сумели прорвать первую линию обороны. Российским ВС пришлось взрывать мост через реку, чтобы остановить наступательные порывы врага.

В настоящий момент ВС РФ занимают позиции на окраинах города и не намерены подпускать украинские войска в центр. Сразу три бригады ВСУ, задействованные в штурме, понесли крупные потери. Кроме того, много боевиков, осознавших бесполезность атакующих действий, сдались в плен.

Штурм продолжался до глубокого вечера во вторник. После этого ВСУ прекратили попытки и остановились. Вполне вероятно, что наступление продлится и в среду, так как по событиям на Херсонском направлении хорошо видно, что потери Киев не останавливают.

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