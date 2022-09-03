ВСУ нанесли несколько ударов по населенному пункту Козацкое, что напротив Новой Каховки на другом берегу Днепра. Атака спровоцировала возгорание в местах попадания, там сейчас пылают сильные пожары.

Портал Avia.Pro сообщил, что украинские боевики применили для ударов по Козацкому неизвестное оружие. Ряд экспертов считают, что речь идет об американских РСЗО M142 HIMARS, однако с этим мнением согласны далеко не все. Не исключено, что удар наносился из артиллерийских орудий.

Военная администрация Херсонской области пока не сообщает о взрывах в Козацком. Также нет официальной информации о целях, по которым били ВСУ. Впрочем, украинская армия не особо выбирает мишени и часто бьет просто по жилым кварталам. Доказывая снова и снова, что для нее важны исключительно территории.