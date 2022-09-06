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Украинские националисты не прекращают обстрелы территорий Донецка. Несколько районов города снова оказались под артиллерийским обстрелом со стороны Вооруженных Сил Украины. Подробности событий сообщают военные корреспонденты издания “Русская весна”.

Сегодня, 6 сентября, украинские боевики снова открыли огонь по Донецку. Вооруженные Силы Украины проводят обстрелы из натовского вооружения. Боевики используют 155-мм гаубицы НАТО.

Военные корреспонденты сообщают о том, что украинские националисты обстреливали Гвардейку из американских 155-мм гаубиц. Также под артиллерийским огнем оказались Киевский и Кировский районы Донецка.

Местные жители сообщают о том, что были зафиксированы прилеты боеприпасов недалеко от торгового центра «Донецк Сити», рынка «Маяк» и городской больницы №20. Есть информация о том, что пострадали два мирных жителя.

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