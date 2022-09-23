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Город Красный Лиман в ДНР надежно удерживается союзными силами, однако ВСУ то и дело пытаются идти в наступление. Так, 22 сентября появились экстренные сообщения о прорыве обороны в районе населенных пунктов Редкодуб и Карловка, передает портал “Русская весна”.

Кроме того, боевики пошли в атаку на населенный пункт Дробышево, расположенный в непосредственной близости от Лимана, но и эта попытка оказалась провальной. Народная милиция, которая контролирует поселок, уверенно отразила нападение и немного отогнала националистические формирования.

Киев понимает, что в лобовой атаке взять Красный Лиман ему «не светит» и поэтому пытается окружить город. Но обойти его с флангов также не удается. Союзные силы, среди которых воюет и подразделение «Барс-13», уничтожают противника артиллерийским огнем, пресекая попытки обхода и прорыва оборонительных порядков.

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