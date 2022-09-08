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ВСУ вновь нанесли удары по Новой Каховке, причем атака осознанно проводилась на жилые кварталы города, сообщает РИА Новости. Сейчас известно о частично разрушенном четырехэтажном жилом доме и подтвержденной гибели двоих человек.

Кроме того, люди могут оставаться под завалами дома. В настоящий момент имеется лишь информация о без вести пропавших гражданских, найти которых пока не удается.

Напомним, что ВСУ неоднократно наносили удары по Новой Каховке с использованием американских РСЗО HIMARS. Они целили в основном в местную ГЭС, мост через которую является важной частью логистики ВС РФ в Херсонской области. Однако после уничтожения ракет средствами ПВО националисты начали бить по жилым домам, отыгрываясь за неудачи на своих соотечественниках.

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