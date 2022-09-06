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ВСУ начали перебрасывать военнослужащих из резерва. Корреспонденты “Русской весны” рассказали о том, что в районе Посад-Покровского обнаружено несколько новых батальонов украинских националистов. Не исключено, что противник начал подготовку к новому контрнаступлению.

Обозреватели отметили, что сразу после провала боевики попытались прорваться. На первую линию были отправлены БМП и танки. Украинские военнослужащие шли в бой без прикрытия артиллерией. По наступающим силам противника российскими войсками были нанесены артиллерийские удары, также применялись РСЗО.

ВСУ несколько часов пытались прорваться, но все попытки были безуспешными. После этого националисты приняли решение отступить. В этом бою ВСУ потеряли три танка, не менее 10 единиц боевой техники. Командир одной из рот 59-й бригады ВСУ попал в плен. Также в плену оказались несколько украинских националистов.

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