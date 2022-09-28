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Красный Лиман остается для Киева самой желанной, но недостижимой целью. Командование ВСУ постоянно бросает туда все новые крупные силы, но сломить сопротивление защитников города не получается, рассказал портал «Русская весна».

Так, во вторник штурмовая рота с боевыми машинами пехоты попыталась обойти союзные силы с востока, но сделать этого не смогла. В результате короткого боя Киев потерял два пикапа, оснащенных пулеметами, и три БМП. Остатки вражеской пехоты отступили к поселку Диброво для перегруппировки сил.

Пять примерно таких же попыток с отправкой диверсионно-разведывательных групп ВСУ провалили в районах населенных пунктов Новоселовка и Дробышево.

Бои за освобождение ДНР продолжаются также под Соледаром и Артемовском. Генштаб ВСУ заявляет, что ВС РФ и Народная милиция ведут наступление сразу по нескольким направлениям, причем его активность существенно повысилась в последние дни.

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