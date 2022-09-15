Диверсионная группа украинских националистов на пяти моторных лодках попыталась высадиться на Кинбурнскую косу. Однако эта авантюра завершилась провалом ВСУ и очередными крупными потерями, рассказал портал «Русская весна».

В ночь на 14 сентября боевики ВСУ предприняли отчаянную попытку установить контроль над Кинбурнской косой, но росгвардейцы и артиллерийские подразделения ВС РФ своевременно обнаружили атаку противника. Они встретили его огненным валом, преодолеть который националистам не удалось.

Все плавсредства оказались уничтожены, очередная попытка Киева наступать хоть на каком-то направлении провалена. Напомним, что Кинбурнская коса находится в Николаевской и Херсонской областях между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом. Российские ВС установили полный контроль над этой территорией еще в начале лета.