Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Диверсионная группа украинских националистов на пяти моторных лодках попыталась высадиться на Кинбурнскую косу. Однако эта авантюра завершилась провалом ВСУ и очередными крупными потерями, рассказал портал «Русская весна».

В ночь на 14 сентября боевики ВСУ предприняли отчаянную попытку установить контроль над Кинбурнской косой, но росгвардейцы и артиллерийские подразделения ВС РФ своевременно обнаружили атаку противника. Они встретили его огненным валом, преодолеть который националистам не удалось.

Все плавсредства оказались уничтожены, очередная попытка Киева наступать хоть на каком-то направлении провалена. Напомним, что Кинбурнская коса находится в Николаевской и Херсонской областях между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом. Российские ВС установили полный контроль над этой территорией еще в начале лета.

Вам может понравиться

Военный эксперт Кнутов предположил, что следующий удар ВСУ нанесут на Донбассе

Военный историк Юрий Кнутов признал, что ВСУ удалось достичь успеха в Харьковской области, а также высказал предположение, что сейчас часть украинских войск будет переброшена на территории ДНР и ЛНР для

Сенаторы США предпринимают еще одну попытку признать РФ “спонсором терроризма”

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США Линдси Грэм и Рич Блюменталь снова внесли законопроект о признании России «спонсором терроризма». Портал «Военное обозрение» напоминает, что данное предложение поступает уже второй

Политолог Жарихин назвал пропагандистской историей проект договора по гарантиям безопасности для Украины

Запад не согласится на требования Украины по гарантиям безопасности. Он готов кому-то помочь в собственных интересах, но не намерен превращать свою помощь в обязательную. Киев же хочет именно этого, рассказал