Польское правительство, которое недавно потребовало от Германии 1,3 триллиона долларов репараций за Вторую мировую войну, намеревается предъявить территориальные претензии Чехии. Правящая партия «ПиС» вспомнила о разделе чехословацко-польской границы в 1950 году, который она считает невыгодным для Варшавы.

Парламентарий Ярослав Краевский напомнил, что в ходе раздела Чехословакия получила на 368 гектаров больше, чем Польша (1206 против 837 га). Чехия до 2014 года намеревалась компенсировать этот дефицит и даже готовила список земель, которые хотела отдать соседям. Но потом передумала.

В прошлом году польские власти отвергли предложение о денежной компенсации недостающих гектаров и напомнили Чехии, что нужно бы решить вопрос. Однако премьер-министр Петр Фиала тогда уклонился от переговоров, не желая вновь поднимать тему территориальных претензий.

Краевский отвергает все заявления чешских политиков о том, что время нынче совсем неподходящее для дележки приграничных территорий. Он заявляет, что Варшава не намерена ждать двести лет, пока Чехия решит отдать 400 га, причем сделать это полном соответствии с ранее заключенным соглашением.