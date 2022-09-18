Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о контрнаступлении ВСУ на нескольких направлениях. Напомним, что на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции российский лидер ответил: «Ну, посмотрим, чем оно у них закончится».

Аналитик отметил, что эти слова главы государства стоит расценивать как признак скорого изменения тактики ведения специальной военной операции на Украине. Скорее всего, российские ВС будут действовать гораздо жестче, что позволит добиться перелома в боевых действиях.

Эксперт пояснил, что в распоряжении Киева отсутствует стратегический резерв, поэтому на контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях он бросил все имеющиеся силы. ВСУ добиваются мизерных успехов ценой колоссальных потерь, они теряют не только живую силу, но и боевую технику, которой и так катастрофически не хватает. Наступательная операция полностью обескровит Киев, после чего наступит черед российских войск.