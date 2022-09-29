Как и ожидалось, Киев пытается организовать наступление сразу на нескольких направлениях на Донбассе. Его главная цель – захватить как можно больше территории до завершения первой волны частичной мобилизации в России и появлении на фронте подкрепления ведущим боевые действия подразделениям.

Так, главная цель ВСУ – это Красный Лиман, захват которого дает возможность решить сразу несколько задач. Он позволит боевикам закрепиться на правом берегу Оскола и получить плацдарм для атаки на Северодонецк с Лисичанском. Именно поэтому Киев пытается как минимум окружить город, наступая одновременно в районе Торского и Дробышево, а также стремясь выйти к трассе на Сватово.

Кроме того, за последние сутки боевики несколько раз обстреливали Брянку и Алчевск, а а также Кременную на территории ЛНР. Официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко сообщил, что для этой цели применялись американские РСЗО HIMARS.

Националистические формирования пытаются перейти в наступление и под Угледаром, отправляя одну штурмовую колонну за другой, однако и там они лишь несут потери и терпят поражения, попадая под удары российский артиллерии.