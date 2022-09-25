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25 сентября на брифинге для журналистов официальный представитель главного военного ведомства РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении украинского катера «Гюрза». Это боевое судно было потоплено в порту Очакова.

Также в Новоселовке Запорожской области российские военнослужащие обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ».

В ДНР также досталось вражеской системе ПВО, бойцы союзных сил ликвидировали радиолокационную станцию, которая базировалась в Красноармейске. За минувшие сутки на территории республики были уничтожены крупные склады с боеприпасами в населенных пунктах Андреевка и Антоновка.

В уже упомянутой Запорожской, а также в Николаевской и Днепропетровской областях российские военные ликвидировали семь взводов боевиков 10-й горно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад.

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