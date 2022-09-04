Группировка украинских войск, которая предприняла очередную попытку контрнаступления на Херсон с плацдарма в Андреевке, задействовала натовские танки, заявили авторы телеграм-канала «Рыбарь». Также они заметили на вооружении ВСУ предположительно финские зенитные установки ItPsv 90 Marksman.

Эта техника успешно форсировала Ингулец и вышла в полностью открытую степь, рассказали эксперты. Не исключено, что Киев решил пойти ва-банк, так как танки Leopard 2А4 он получил от Испании еще полтора месяца назад, но задействовал только сейчас. Впрочем, не исключен вариант с возникновением проблем с бронетехникой, так как много танков, БМП и БТР было уничтожено в ходе провальных контратак на Херсонском направлении.

Напомним, Минобороны РФ ранее сообщало, что только за первые двое суток «контрнаступления» ВСУ потеряли около 60 боевых машин.